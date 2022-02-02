Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Gültepe Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, yakıt tankerinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yağmurlu havada fren yapmasına rağmen duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan yakıt tankeri, forklift ile itilerek yol kenarına alındı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden gelip Manavgat istikametine seyir halindeki Bilal Aydoğan'ın kullandığı 07 ARU 054 plakalı kamyona, Gültepe kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı istikamette seyir halindeki Ali Gezer'in kullandığı 07 FOU 13 plakalı yakıt tankerinin arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Arkadan çarpan yakıt tankerinin şoförün bulunduğu bölümünde büyük hasar oluşurken, aracı kullanan Ali Gezer, şans eseri araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıkmayı başardı. Gezer, önündeki kamyonun kırmızı ışıkta durduğunu fark ettiğini, fren yapmasına rağmen kendi kullandığı kamyonun yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak önündeki kamyona arkadan çarptığını dile getirdi.

"Yakıt tankeri çalışmadı"

Kazanın ardından D-400 Karayolu Antalya'dan Alanya istikametine Gültepe kavşağında trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Arkadan çarpılan kamyon yol kenarına alınırken çalıştırılamayan yakıt tankeri, yol kenarındaki iş yerinden getirilen forklift tarafından arkadan itilerek yol kenarına çekildi. Kamyonların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - ANTALYA