KAMYONA ÇARPAN TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kamyona çarpan sıvı azot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kamyona çarpan sıvı azot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan tanker sürücüsü itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kaza öğle saatlerinde, D-650 Karayolu Geyve Karaçam mevkiinde meydana geldi. Ahmet Gökgöz idaresindeki 34 BU 2904 plakalı sıvı azot yüklü tanker, önünde ilerlemekte olan 54 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. Araçta sıkışan tanker sürücüsü itfaiye ekibince kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekibince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Gökgöz tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı