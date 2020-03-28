Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yol kenarına fırladı Çorum'da bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yol kenarına fırladı ÇORUM - Çorum'da bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Osmancık istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eyişi yönetimindeki 06 HC 6330 plakalı kamyon karşı yönden gelen Mehmet İpek yönetimindeki 16 TB 856 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta yol kenarında bulunan şarampole uçarken, otomobilin motor kısmı yol kenarına fırladı. Kazayı kamyon şoförü hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorum-Osmancık karayolundaki trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili başlatılan başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA