Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı
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Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.'nin kullandığı 45 TD 771 plakalı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.'nin kullandığı 07 NLM 59 plakalı motosikletin aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.'yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uğur S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı
Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı
Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı
Kamyon seyir halindeki motosikletliye çarptı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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