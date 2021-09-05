Kamyon kasasında 40 kaçak göçmen yakalandı
VAN'da şüphe üzerinde durdurulan kamyonun kasasında, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.
VAN'da şüphe üzerinde durdurulan kamyonun kasasında, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Dokuzağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyon kasasında yapılan aramada, branda altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan