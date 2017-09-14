Kamyon kasası metro geçidine sıkıştı

Yan yatıp lastikleri havaya kalkan kamyon, tır çekicisi tarafından halatla kurtarıldı



ADANA - Adana'da metro üst geçidinin beton saçağına kasası sıkışan kamyon, tır çekicisi tarafından halatla kurtarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde metro geçidi bulunan dönel kavşakta sürücüsünün dönüşü dar aldığı 01 HY 093 plakalı kamyonun kasası, metro köprüsünün saçağına takıldı.

Sağa yatan kamyonun sol tarafındaki bütün lastikler yerden havalandı. Trafik sıkışıklığı nedeniyle olay yerine gelen trafik polisi, kavşağın bir tarafını trafiğe kapattı. Daha sonra şoför tarafından çağrılan bir tır çekicisi, halat yardımıyla kasası sıkışan kamyonu metro geçidinden kurtardı. Çevredeki vatandaşlar da bu olayı cep telefonlarıyla görüntülemeyi ihmal etmedi.

Lastikleri tekrar asfalta basan kamyon, Bakım Yurdu Caddesi'ne doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kurtarma çalışmalarında yer alan Mehmet Poyraz, "Kurtarması çok kolay oldu. Bir sağa, bir sola bitti. Şoför yanlışlıkla buraya girmiş. Yüksekliği hesaplayamamış. Yükseklik 4.90 ancak köprünün saçağına denk geliyor, 5 santim bile fazladır" diye konuştu.

Erhan Yiğit isimli görgü tanığı esnaf ise, "Yıllardır bu mahallenin çocuğuyum. Günde 3-4 kez bu saçak yüzünden kaza oluyor. Pek çok tır ve kamyon oraya yapışıyor. Belediye başkanı ya da ilgili, yetkili kim varsa bu çıkıntıyla ilgilensin istiyoruz" ifadelerini kullandı.