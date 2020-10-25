Kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü Hilmi Acaroğlu ile aynı araçta bulunan Ergin Ergül yaralandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü Hilmi Acaroğlu ile aynı araçta bulunan Ergin Ergül yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 kara yolunda meydana geldi. Hilmi Acaroğlu yönetimindeki 67 AE 214 plakalı otomobil ile Necdet Demir yönetimindeki 02 HK 464 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Hilmi Acaroğlu ve aynı araçta bulunan Ergin Ergül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR