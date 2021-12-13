Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü

Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta kamyon elektrik direğine çarparak yan yattı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta kamyon elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, mahalle karanlığa gömüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gökçebey ilçesi Üç Burgu mevkiinde meydana geldi. Tekin B.'nin kullandığı Zonguldak Orman Fidanlığı'na ait 67 YF 417 plakalı kamyon, sürücünün şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada elektrik direği de devrilirken, mahalle karanlığa gömüldü. Mahalle sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Tekin B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen araç şoförü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen araç olay yerinden kaldırılırken, bölgeye elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor. - ZONGULDAK

Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü

Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü

Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

 Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı hayatını kaybetti

Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title