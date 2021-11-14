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Kamyon devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Kamyon devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kamyonun devrildiği kazada sürücü Tolga Çolak yaralandı, yanındaki babası Abdullah Çolak (60) hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kamyonun devrildiği kazada sürücü Tolga Çolak yaralandı, yanındaki babası Abdullah Çolak (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ilgardere mevkisinde meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat ilçesine giden Tolga Çolak idaresindeki 59 ADU 968 plakalı kapalı kasa kamyon, sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince yolun sağına devrildi. Kazayı görenler, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaralandığını yanındaki babası Abdullah Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kamyon devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

Kamyon devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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