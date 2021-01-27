Kamyon alev topuna döndü

KONYA'nın Kulu ilçesinde motor kısmından çıkan yangınla alev topuna dönen kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kulu-Kırıkkale kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Oğuzhan Yusufoğlu yönetimindeki 37 AAH 443 plakalı kamyonunun motor kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Yusufoğlu, kamyonu durdurup araçtan indi. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ