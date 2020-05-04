Kamyon, 3 metrelik alt geçit girişinde sıkıştı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 metre yükseklikteki alt geçit girişine sıkışan kapalı kasa kamyon, sürücünün çabasıyla 1 saatte kurtarıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 metre yükseklikteki alt geçit girişine sıkışan kapalı kasa kamyon, sürücünün çabasıyla 1 saatte kurtarıldı.

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde, şelale yönünden şehir merkezine giden Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı gıda yüklü kapalı kasa kamyon, Zeynel Şenol Köprü girişindeki alt geçidin tavanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 metre yüksekliğindeki geçitte sıkışan kamyon, sürücünün çabası sonucu 1 saatte kurtarıldı. Kamyonun üst bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde, alt geçit yüksekliğinin 3 metre, kamyon yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA