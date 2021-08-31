Kamuran Akkor'un mutlu günü...Kızını evlendirdi
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Kamuran Akkor'un mutlu günü...Kızını evlendirdi

Kamuran Akkor'un mutlu günü...Kızını evlendirdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gelibolu Koruköy'de geçtiğimiz hafta sonu aile dostlarının katıldıkları düğün davetine Ali Poyrazoğlu, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Arda Esen, Levent Can, Cengiz Orhonlu, Nur Gürkan, Berrak Kuş, Deniz Salman, Kaan Erkam gibi tiyatro dünyasından önemli isimler de katıldı.

Gelibolu Koruköy'de geçtiğimiz hafta sonu aile dostlarının katıldıkları düğün davetine Ali Poyrazoğlu, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Arda Esen, Levent Can, Cengiz Orhonlu, Nur Gürkan, Berrak Kuş, Deniz Salman, Kaan Erkam  gibi  tiyatro dünyasından önemli isimler de katıldı. 

Davetlilere sürpriz nikah töreni…

Gelibolu Koruköy'de "Yükseltan Bağevi" nde düzenlenen ve 120 davetlinin katıldığı düğün davetinin başında ise ilginç bir nikah töreni yapıldı.

Nikahları daha önce kıyılan çift davetlilere tiyatro oyunu tadında bir nikah töreni daha yaptılar.

Sigorta şirketi yöneticisi olan Fahri Altıngöz'ün canlandırdığı temsili nikah memuru şahitlerin huzurunda temsili bir nikah kıydı. Ancak ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu'nun "bu nikaha itirazım var" diyerek itiraz ettiği ve doğaçlama rol yaparak nikahı adeta bastığı mini gösteride davetliler keyifli anlar yaşadılar.

Temsili nikahta Menekşe Uçaroğlu'nun şahitliklerini Prof. Yonca Gürol, Semra İnanç ve Yosun Keenan yaparken Onur Şenay'ın şahitliğini ise ve Murat Hancıoğlu, Cemal Hünal ve Cengiz Orhonlu yaptılar. Eğlenceli nikah töreninin ardından da bu gece için Selanik'ten özel olarak gelen Buzuki Orhan ve arkadaşlarının şarkıları davete renk kattı.

Kamuran Akkor ile Ali Poyrazoğlu ise davetlilerin büyük istekleri üzerine birlikte Zeki Müren'in "Şimdi Uzaklardasın" adlı şarkısını düet yaparak birlikte seslendirdiler. Kamuran Akkor ile Ali Poyrazoğlu'nun performansları davetlilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: Hürriyet

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