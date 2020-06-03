Kamudaki görme engelliler idari izinli sayılmak istiyor Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, kronik hastalar gibi kamudaki görme engellilerinde idari izinli sayılmaları gerektiğini belirtti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, kronik hastalar gibi kamudaki görme engellilerinde idari izinli sayılmaları gerektiğini belirtti.

Şube Başkanı Özen yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi dünya ve ülkemiz büyük bir pandemi süreci geçiriyor. Alınan yerinde önlemler ve sağlık ordumuzun canı pahasına verdiği büyük mücadele sayesinde ülkemiz önemli başarılara imza atmış, bu salgının birinci evresini geride bırakmıştır. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kontrollü yeni normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu aşamada gerekli önlemler alınarak iş yaşamı yeniden başlamış ve kronik rahatsızlığı olanlar hariç tüm kamu çalışanları görevlerine dönmüşlerdir. Bizler kronik hastaların korunmasına yönelik bu önlemi son derece yerinde buluyor ve destekliyoruz. 1 Haziran tarihinden itibaren tüm çalışanlar gibi görme engelli kamu çalışanları da görevlerine dönmüşlerdir. Bizler, sağlıklı yurttaşlar gibi engelli yurttaşların da üretim içerisinde yer almalarından ve çalışmalarından dolayı son derece memnunuz. Ancak bu süreç içerisinde, görme engellilerin gerek işe gidiş gelişlerinde, gerekse iş yerlerinde uyulması gereken sosyal mesafe ve temas konusundaki kurallara uymalarının engellerinden dolayı tam olarak mümkün olamayacağını, nesneleri dokunsal olarak algılayabildiklerinden, hijyen koşullarına uymakta güçlük çekeceklerini, bu yüzden gerek kendileri gerek mesai arkadaşları, gerekse aile bireyleri açısından bulaş riskini artıracaklarını düşünüyoruz. Nitekim çok sayıda görme engelli üyemizden bu yönde kaygı belirten ve bir önlem alınmasını isteyen bildirimler alınmıştır. Bu nedenle, makul bir süre daha kronik hastalar gibi görme engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarını başta Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimiz tarafından talep ediyoruz. Yukarıda kısaca dile getirdiğimiz konunun yeniden ele alınarak, hassasiyetle değerlendirileceğine inanıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA