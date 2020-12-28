Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu dönem toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı"na istinaden oluşturulan Kırıkkale KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı"na istinaden oluşturulan Kırıkkale KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıya, Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale OSB, Keskin OSB, Silah Sanayi İhtisas OSB, Ahiler Kalkınma Ajansı Kırıkkale Koordinatörlüğü, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, İş-Kur İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Müdürlüğü ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri katıldı.

Covid-19 öncesi ve sonrası ilin sanayi durumu, ithalat, ihracat ve destekler ile ilgili konuların değerlendirildiği toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin tarafından sunum yapıldı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu'nun; Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırarak ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan KÜSİ'yi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmekle sorumlu olduğu belirtilen sunumda, kentin sanayi ve ihracat rakamları hakkında da bilgiler verildi.

KÜSİ faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, Kamu Üniversite Sanayi işbirliği çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla başta Ticaret ve Sanayi Odaları, organize sanayi bölgeleri ve diğer kurul üyesi kurum ve kuruluşlarca yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı