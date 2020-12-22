Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme ve Yönlendirme Kurulu toplandı
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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme ve Yönlendirme Kurulu toplandı

22.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:07
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme ve Yönlendirme Kurulu toplandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Geliştirme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Geliştirme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile diğer üyelerin katıldığı toplantıda, Bilecik'in sanayi şehri olmasının yanında tarımsal potansiyelinin de yüksek olan bir şehir olduğunu söyledi.

Bilecik'te sanayiciler bakımından istihdam sorunu olmadığını belirten Şentürk, "Hem işçi hem de işveren olarak potansiyeli yüksek. Sanayici ile üniversiteden mezun olan gençlerimizi buluşturmalıyız. Kurulun asıl amacı, tarafları kaynaştırmak. İlkokuldan itibaren çocuklarımız, girişimciliğin ne olduğunu öğrenmeli. İmkan ve kabiliyetini koruyan, madenleriyle, tarımsal ürün yelpazesindeki çeşitlilikle, tarihiyle avantajı barındıran bir kent. Bu avantajın doğru anlamda herkesin istifade edeceği ve paylaşacak hale gelmesi için işlenmesi gerekir." diye konuştu.

KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Harun Mindivan'ın, faaliyetlerle ilgili sunum yapması ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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