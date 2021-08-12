Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir"
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Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılan "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan teklif sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılan "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan teklif sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 'Tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir'
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 'Tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir'
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 'Tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir'
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 'Tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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