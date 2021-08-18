Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun vefat eden annesi Safiye Karaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun vefat eden annesi Safiye Karaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Vefat eden annesinin cenaze namazını Karaosmanoğlu kıldırdı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi ve önceki dönem Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun annesi Safiye Karaosmanoğlu (91), geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebi ile kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Safiye Karaosmanoğlu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Safiye Karaosmanoğlu'nun cenazesi, öğlen namazına müteakiben Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Annesinin cenaze namazını kıldırdı

Cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, çok sayıda milletvekili, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar da cenaze namazı öncesinde camiye gelerek taziye dileklerini iletti. Helallik alınmasının ardından Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, annesi Safiye Karaosmanoğlu'nun cenaze namazını kendisi kıldırdı. Cenaze namazının ardından Safiye Karaosmanoğlu'nun cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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