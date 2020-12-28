Kamu çalışanları mezunları 25. yıl kutlamalarında bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi kuruluşunun 25. yılı kutlamalarının 3. Gününde, kamuda çalışan eski mezunlarının duygu ve düşüncelerine yer verdi.

Programın Moderatörlüğünü yapan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özcan, Orman Fakültesi'nin gelişimini ve bölümlerini anlatarak, Orman Fakültesi'nden mezun olan eski öğrencileri katılımcılara tanıttı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Eroğlu, Fakültenin 25. yılına ulaşmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, düzenlenen bu tür etkinliklerin de kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi mezunlarının Fakülte ile irtibatlarını koparmamasından, aidiyet bağlarının devam etmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Doç. Dr. Eroğlu, Orman Fakültesi'nin gelişiminde emeği geçenlere ve etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin gelişim sürecinin de anlatıldığı etkinlikte; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve şu an kamuda çalışmalarını yürüten; Düzce Belediyesi İç Denetçisi Hakan Yasin Özdemir, Yığılca Orman İşleri Müdürlüğü İşletme Müdürü Sefer Tüce ve Eskişehir Orman İşleri ve Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Yöntem öğrencilik yıllarında yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Düzce Üniversitesi'nin en köklü fakültelerinden bir tanesi olan Orman Fakültesi, gerek gerçekleştirdiği projeler, gerekse yetiştirdiği öğrenci ve akademisyenlerle, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sunmaya devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı