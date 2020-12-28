Kamu çalışanları mezunları 25. yıl kutlamalarında bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kamu çalışanları mezunları 25. yıl kutlamalarında bir araya geldi

28.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:01
Kamu çalışanları mezunları 25. yıl kutlamalarında bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi kuruluşunun 25. yılı kutlamalarının 3. Gününde, kamuda çalışan eski mezunlarının duygu ve düşüncelerine yer verdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi kuruluşunun 25. yılı kutlamalarının 3. Gününde, kamuda çalışan eski mezunlarının duygu ve düşüncelerine yer verdi.

Programın Moderatörlüğünü yapan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özcan, Orman Fakültesi'nin gelişimini ve bölümlerini anlatarak, Orman Fakültesi'nden mezun olan eski öğrencileri katılımcılara tanıttı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Eroğlu, Fakültenin 25. yılına ulaşmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, düzenlenen bu tür etkinliklerin de kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi mezunlarının Fakülte ile irtibatlarını koparmamasından, aidiyet bağlarının devam etmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Doç. Dr. Eroğlu, Orman Fakültesi'nin gelişiminde emeği geçenlere ve etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin gelişim sürecinin de anlatıldığı etkinlikte; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve şu an kamuda çalışmalarını yürüten; Düzce Belediyesi İç Denetçisi Hakan Yasin Özdemir, Yığılca Orman İşleri Müdürlüğü İşletme Müdürü Sefer Tüce ve Eskişehir Orman İşleri ve Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Yöntem öğrencilik yıllarında yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Düzce Üniversitesi'nin en köklü fakültelerinden bir tanesi olan Orman Fakültesi, gerek gerçekleştirdiği projeler, gerekse yetiştirdiği öğrenci ve akademisyenlerle, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sunmaya devam edecek. - DÜZCE

Kamu çalışanları mezunları 25. yıl kutlamalarında bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Engin Özkoç Cahit Özkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Fırat Aydınus Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Ankara Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamu çalışanları mezunları 25. yıl kutlamalarında bir araya geldi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:18:07. #1.14#
title