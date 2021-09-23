Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programına katıldı Açıklaması - Haberler
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programına katıldı Açıklaması

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hukukun üstünlüğünü temin etmeye ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

SAMSUN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hukukun üstünlüğünü temin etmeye ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Malkoç, Samsun'da bir otelde "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun tüzel kişilik kazanmış bir kurum olduğunu belirten Malkoç, "Çalışmalarımızı 2013 yılından bu yana sürdürüyoruz. Bu kurumun Türkiye'ye kazandırılmasının temel gerekçesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, insanımızın hak arama yollarının genişletilmesidir." dedi.

Kurumun amaçlarını anlatan Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu, devletle, kamu hizmetleriyle vatandaş arasında hizmet alımında, veriminde, hizmetleri sunarken eksik, hatalı kararlar alınabilir veya sağlıklı kararlar alınır ancak uygulamada sıkıntılar çıkabilir, bunları mahkemeye gitmeden gidermek için kurulmuş bir kurum. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum, son yıllarda Türkiye'de yargı dışı alternatif çözüm yolları çoğaldı." diye konuştu.

"Bir denetim kurumuyuz"

Malkoç, insan haklarının ülkede yerleşmesi ve kökleşmesi için çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hukukun üstünlüğünü temin etmeye çalışıyoruz. Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına çalışıyoruz. Demokrasinin daha sağlıklı işlemesi için gayret sarf ediyoruz. Bir denetim kurumuyuz. İdarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını inceler ve tavsiye kararı veririz."

Vali Zülkif Dağlı da amaçlarının ortak olduğunu dile getirerek, "Vatandaşa verilen hizmetin kalitesinin en iyi, hak ve hukuka uygun olması, hakkaniyete dayalı olması için buradayız. Vatandaşımızı uğraştırmadan, özellikle mahkeme safhasına sokmadan uzlaşı içinde nasıl mutlu edebiliriz, kamu hizmetlerinden nasıl en iyi şekilde yararlanmasını sağlayabiliriz, tüm amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının "serbest kürsü" bölümünde Malkoç ve kamu denetçileri, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da katıldı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da Ombudsman Halkla Buluşuyor programına katıldı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da Ombudsman Halkla Buluşuyor programına katıldı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da Ombudsman Halkla Buluşuyor programına katıldı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da Ombudsman Halkla Buluşuyor programına katıldı Açıklaması

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programına katıldı Açıklaması - Haberler
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