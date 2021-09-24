Kamu Başdenetçisi Malkoç, Antalya Adliyesini ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova ile Antalya Adliyesini ziyaret etti.

Malkoç ve Denisova ile beraberlerindeki heyetler, Cumhuriyet Başsavcılığı makamında, Başsavcı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir ile bir araya geldi.

Başsavcı İnal ve Adalet Komisyonu Başkanı Yaşar, konuklarına, kent ve Antalya Adliyesi ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye ve Ukrayna kamu başdenetçiliği kurumlarına ilişkin bilgiler veren Malkoç ve Denisova da görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.