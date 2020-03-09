- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor
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Suriye, İdlib, Güncel

- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor

- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor Suriye'de ateşkes öncesi rejimin bombardımanından kaçan Suriyeliler, sığındıkları kamplarda hastalıklarla mücadele ediyor.

09.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:16
- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor

- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor

İDLİB - Suriye'de ateşkes öncesi rejimin bombardımanından kaçan Suriyeliler, sığındıkları kamplarda hastalıklarla mücadele ediyor.

İdlib ve Halep kentinde Esad rejiminin tarafından gerçekleştirilen saldırıları nedeniyle siviller kendi evlerinde ayılmaya ayrıldı. İdlib kırsalında kaçan siviller kendi çabalarıyla kurduğu çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Yaşam koşullara uygun olmayan kampta hastalıklar yayılmaya başladı. Çocuklar da grip, ateşli hastalık gibi hastalıklar mücadele ediyor

Kampta en çok yayılan cilt hastalığı yaşlı ve çocuklara bulaşıyor ve vücutta izler bırakıyor. Çadırların bulunduğu alanlardaki birikmiş çöp ve kirli su ile cilt hastalığı daha kolay yayılırken sivillerin cildinde kırmızı lekeler çıkıyor.

Kampta kalan sivilleri ziyaret eden sağlık ekibin sorumlusu Murat Hüseyin, "Ücretsiz olarak müdahale yapmaya çalışıyoruz ancak bizim ekibimizde eleman eksikliği yaşıyoruz. 2 bin 500 sivile yardım etmeye çalışıyoruz. İlaç bitiyor, bütün hastaları tedavi etmeye zorlanıyoruz. Bazı cilt hastalıklar için ilaçlarımız olmuyor" ifadesini kullandı.

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- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor

Kaynak: İHA

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- Kamplara sığınan Suriyeliler hastalıklarla mücadele ediyor

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