Kampanyalı Akıllı Telefon Alanlara Yeni Düzenleme Yolda: Kara Liste Geliyor Kampanyalı akıllı telefon alanlara yeni düzenleme geliyor. Kampanyalı akıllı telefon alan kullanıcılar aldığı telefonun borcunu ödemezse kara listeye alınacak.

Kampanyalı akıllı telefon alanlara yeni düzenleme geliyor. Kampanyalı akıllı telefon alan kullanıcılar aldığı telefonun borcunu ödemezse kara listeye alınacak. İşte kampanyalı akıllı telefon alanlara yapılacak olan yeni düzenlemenin detayları.

Kampanyalı Telefon Alıp Borcunu Ödemeyenler Kara Listeye Alınacak!

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kullanıcı kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek. Yani taahhütlü bir cihaz alırsanız ve borcunuzu ödemez iseniz kara listeye alınacaksınız.

Yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında operatörler tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ayrıca BTK, IMEI konusunda önemli bir düzenlemeye gidecek. Otomobil ve beyaz eşyalara IMEI sistemi gelecek. e-SIM üzerinden haberleşebilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak.

Sizler kampanyalı telefon alıp borcunu ödemeyenlerin kara listeye alınacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!