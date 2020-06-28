Kamp Ordu, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti
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Kamp Ordu, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti

Ordu'da öğretmenlerden oluşan Kamp Ordu Kulübü, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti.

28.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:02

Ordu'da öğretmenlerden oluşan Kamp Ordu Kulübü, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti.

Ulubey ilçesinde bulunan Akinek Yaylasına etkinlik düzenleyen Kamp Ordu Kulübü yaylanın tüm güzelliğine hayran kaldı.

Gurup lideri Haluk Kırcı, yaylada açan orman gülleri ve etrafını çevreleyen ladin ormanlarıyla doğa harikası olduğunu adeta keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Yaylanın ilçenin Çağlayan Mahallesi'nin hemen üstünde bulunduğunu hatırlatan Kırcı, "Yaklaşık bin 500 rakında bulunan Akinek Yaylası bu ladin ormanlarının arasında mevsimde açan orman gülleri ve yemyeşil çayırlarıyla görülmeye değer yerlerden birisi. Bizce burası keşfedilmeyi bekleyen eşsiz doğaya sahip. Yaylaya gelip görmek isteyenler araçlarıyla çok rahatlıkla ulaşabilirler. Kamp Ordu Kulübü olarak bizler yaylayı çok sevdik, tüm doğa severlerin burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

(Mustafa Bıyık/İHA)

Kamp Ordu, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti

Kaynak: İHA

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