Kamil Saraçoğlu'dan Vali Ali Çelik'e tebrik ziyareti
Kütahya Belediyesi eski Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
09.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:47
Kütahya Belediyesi eski Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Vali Çelik, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek iyi dilekleri ve nezaketi için teşekkür etti.
Kamil Saraçoğlu, "Kütahyamıza atanan Ali Çelik beyin hayırlı hizmetler yapacağına inancım tamdır. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA