Kamil Saraçoğlu'dan Vali Ali Çelik'e tebrik ziyareti Kütahya Belediyesi eski Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya Belediyesi eski Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Çelik, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek iyi dilekleri ve nezaketi için teşekkür etti.

Kamil Saraçoğlu, "Kütahyamıza atanan Ali Çelik beyin hayırlı hizmetler yapacağına inancım tamdır. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA