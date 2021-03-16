Kamil Güler kimdir?
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Kamil Güler kimdir?

16.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:52
Kamil Güler kimdir?

İstanbul Kraliyet Tiyatrosunun Kurucularındandır. Tiyatro yeni kurulduğunda oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra yönetmeler, yazarlar ve oyuncular sadece kendi performansları ile ilgilenebilsin diye Kraliyet Tiyatrosu'nun CEO'luğunu yapmıştır bir süre ve ardından İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'dan ayrılan Kamil Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kamil Güler hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Kraliyet Tiyatrosunun Kurucularındandır. Tiyatro yeni kurulduğunda oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra yönetmeler, yazarlar ve oyuncular sadece kendi performansları ile ilgilenebilsin diye Kraliyet Tiyatrosu'nun CEO'luğunu yapmıştır bir süre ve ardından İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'dan ayrılan Kamil Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kamil Güler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAMİL GÜLER KİMDİR?

Kâmil Güler (d. 12 Ekim 1972, Adana), İstanbul Kraliyet Tiyatrosunun Kurucularındandır. Tiyatro yeni kurulduğunda oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra yönetmeler, yazarlar ve oyuncular sadece kendi performansları ile ilgilenebilsin diye Kraliyet Tiyatrosu'nun ceoluğunu yapmıştır bir süre ve ardından İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'dan ayrılmıştır.

ÖZEL YAŞAMI

Güler ilk evliliğini gazeteci Sevim Gözay ile yaptı. Çift kısa bir süre sonra boşandı. İkinci evliliğini oyuncu Yeşim Büber ile yaptı. Çiftin evliliği bir sene sürdü. 19 Haziran 2014'te millî voleybolcu Neslihan Demir ile 3. evliliğini gerçekleştirdi.

Kamil Güler kimdir?

TV DİZİLERİ

Filinta - Fotoğrafçı Abdullah (2014-günümüz)

Güzel Çirkin - Kemal (2013)

Kızım Nerede? - Nihat (2010)

321 Pişir! - Yarışmanın Sunucu (2009)

Haneler (2009)

Köşe Bucak Türkiye (2008 - 2009)

M.A.T - Murat Güler (2008)

Ece - Taylar (2008)

İpsiz Recep - Yüzbaşı Ziya (2008)

Komiser Nevzat (2007)

Aşk Eski Bir Yalan - Volkan (2007)

Acemi Cadı - Sihirbaz Zühtü (2006) [konuk Oyuncu]

Maçolar - Efe (2006)

Gümüş - Gökhan (2005)

Erkek Tarafı - Tonguç (2005)

Zoka - Programın Suncusu (2004)

Adı Aşk Olsun - İbrahim Sezgin (2004)

Metro Palas - Fatih (2004)

Ayışığı Neredesin (2004)

Emret - Aslan (2002)

Benimle Evlenir Misin - Naci Şenoğlu (2001)

Affet Bizi Hocam - Ahmet (1998)

Çiçek Taksi - Erdal Şanlı (2001 - 2003)

Şehnaz Tango - Ergün (1994)

Kelime Zinciri - Program sunucusu (2012...)

FİLMLERİ

Arif V 216 - (2018)

Sağ Salim - (2012)

Para=Dolar - (2008)

İçimdeki Yabancı - Seni Seviyorum (2008)

O kadın - Okan'ın Arkadaşı (2007)

Ömerçip - (2003)

Davaro - (1981)

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