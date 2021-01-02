Kamerun uyruklu kişi, kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısırdı

Edirne'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun elini ısıran Kamerun uyruklu, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turan Dursun Caddesi'nde saldırgan tavırları olan bir kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine ekipler bölge gitti.

Polisler Kamerun uyruklu Aboubakar H'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada saldırgan tavırlarına devam eden yabancı uyruklu kişi, polis memurunun elini ısırdı.

Gözaltına alınan Aboubakar H., Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Maskesi olmayan Kamerun uyruklu kişiye polis memuru maske taktı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran