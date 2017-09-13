Kamerun'dan İhlas Vakfı'na Teşekkür

25 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonları ile yüz binlerce kişiye bayram sevinci yaşatan İhlas Vakfı'na, Kamerun'da faaliyet gösteren yardım kuruluşu AHAS Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Sultan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.



Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı'na, Kamerun'da gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonu sebebi ile Assocıatıon Humanıtaıre Pour L'aıde Et La Solıdarıte (AHAS) Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Sultan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.



AHAS Vakfı Başkan Yardımcısı ve İhlas Vakfı Kamerun Temsilcisi Ömer Sultan; üzerinde, "AHAS olarak Kamerun'a göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanıza, Kamerun'un fakir halkı için yapmış olduğunuz kurban bağışlarınıza teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin insanlığa hizmet için devam etmesini ümit ediyoruz" yazılı teşekkür belgesini İhlas Vakfı Yurtdışı Koordinatörü Osman Gül'ün de hazır bulunduğu törende, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay'a takdim etti. Okyay, Afrika'da fakru zaruret içerisinde bulunan Müslüman halkın her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olacaklarına vurgu yaparak, AHAS Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Sultan'a teşekkür etti. - İSTANBUL