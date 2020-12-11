- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı
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- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı

11.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:13

- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk, yürüyen merdiven kullanmak isterken zor anlar yaşadı.

- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı

YAOUNDE - Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk, yürüyen merdiven kullanmak isterken zor anlar yaşadı.

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da, ülkenin ilk alışveriş merkezi hizmete açıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta yerel halk hayatında bir ilk yaşadı. Alışveriş merkezinin açılışına katılan birçok müşteri, alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşandı. Şaşkınlıktan yürüyen merdivenlerin tırabzanlarına sarılanların yardımına ise güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler koştu. Alışveriş merkezindeki güldüren o anlar ise kameralara yansıdı.

- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı
- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı
- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı
- Kamerun'da halkın yürüyen merdivenle imtihanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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