Kameradan belirlenip yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
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Kameradan belirlenip yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

Kameradan belirlenip yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, güvenlik kameralarından motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu belirlenerek yakalanan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, güvenlik kameralarından motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu belirlenerek yakalanan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Biga ilçe merkezi başta olmak üzere birçok köyde motosiklet hırsızlığı meydana gelmesi üzerine, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş ekiplerinin sıkı takip ve araştırmalar ile saatlerce süren kamera incelemeleri sonucu motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şüphelinin A.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı motosikletlerin bazılarını çok ucuza sattığı bazılarını da sakladığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kameradan belirlenip yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
Kameradan belirlenip yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
Kameradan belirlenip yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya

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