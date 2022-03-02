Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan müdür, kamera kayıtları izlenince serbest kaldı - Haberler

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Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan müdür, kamera kayıtları izlenince serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan müdür, kamera kayıtları izlenince serbest kaldı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ortaokul müdürü, olay anına ait kamera kayıtları izlenmesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu.

ŞİKAYET ÜZERİNE TUTUKLANDI

Savcı, hem okul müdürü M.Ş.'nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamera kayıtları incelendi, okul müdürü tahliye edildi

KAMERA KAYITLARI SAYESİNDE SERBEST KALDI

Savcının talebiyle Alaplı Molabey Orta Okulundaki tüm kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, savcılık talebiyle Ortaokul Müdürü M.Ş. tahliye edildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

okul müdürü, Zonguldak, Salı, 3. Sayfa, Haberler

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