Kamboçya'da kapatılan muhalefet partisinin lideri ve üyelerine en az 20 yıl hapis cezası

PHNOM Kamboçya'da mahkeme, 2017'de kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) o dönemdeki lideri ve sekiz üst düzey üyesini en az 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

PHNOM Kamboçya'da mahkeme, 2017'de kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) o dönemdeki lideri ve sekiz üst düzey üyesini en az 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Phnom Penh'deki mahkeme, yurt dışında yaşayan CNRP'nin o dönemde liderliğini yürüten Sam Rainsy ve sekiz üst düzey üyesi hakkında gıyaben hükme vardı.

Mahkeme, Rainsy'e Başbakan Hun Sen hükümetini devirme planı yaptığı gerekçesiyle 25 yıl, parti üyelerine 20 ila 22 yıl hapis cezası verdi.

Kararla, ülkeye dönmesi engellenen Rainsy'nin seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkı da elinden alınmış oldu.

CNRP, insan hakları örgütleri ve ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği, mahkeme kararını kınadı.

Rainsy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümet tarafından kontrol edilen bir mahkemenin verdiği hapis cezasının ciddiye alınamayacağını belirterek, "Hun Sen, Kamboçya siyasetine dönmemden korkuyor. Ayrıca mevcut otokratik ve çağ dışı rejiminin sona ermesine yol açacak herhangi bir özgür ve adil seçim olasılığından da korkuyor." ifadesini kullandı.

İktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

CNRP'nin o dönemki lideri Sam Rainsy, "hakaret" suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da "vatana ihanet" suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 2017'de CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten men etmişti.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde, parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Rainsy'den orduya 9 Kasım çağrısı

Sürgündeki eski CNRP lideri Rainsy, 24 Eylül 2019'da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine, 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirme çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik