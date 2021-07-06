Devlet meselesine haline geldi! El konulan aslan, başbakanın ricasıyla sahibine verildi

Kamboçya'da yetkililerin el koyduğu aslan, Başbakanın araya girmesiyle TikTok fenomeni sahibine geri verildi.

Kamboçya'da yetkililerin el koyduğu aslan, Başbakanın araya girmesiyle TikTok fenomeni sahibine geri verildi.

BBC'nin haberine göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, verdiği röportajlarda ve sosyal medyada aslanın iadesi için çağrıda bulunan Cay Şinciang adlı Çinli vatandaşa Facebook gönderisiyle cevap verdi.

Hun Sen, konuyu Kamboçya Tarım Bakanı Veng Sahkon ile görüştüğünü ve aslanı, "düzgün bir kafesi" olması şartıyla geri vereceklerini açıkladı.

Aslan, şartı kabul eden sahibine geri verilirken Kamboçya Başbakanı ayrıca 30 bin dolar (259 bin lira) para cezasının iade edilmesini emretti.

Cay, Hun Sen'e teşekkürlerini iletirken Kamboçya halkına yardımları ve destekleri için minnettar olduğunu yazdı.

Cay Şinciang, "Çok mutluyum… geri verileceğini beklemiyordum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz