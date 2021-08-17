Kaman'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
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Kaman'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kaman'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
Anadolu Ajansı / Ali Güneş - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Kaman ilçesinde belediye zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde belediye zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Kaman Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlerde, ekmeklerin gramajı, fiyatı, fırınların temizliği, etiket ve ambalaj kontrolü yaptığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların alışverişlerini daha rahat ve güvenle yapmasının amaçlandığı vurgulanarak, art niyetli uygulamaların önüne geçilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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