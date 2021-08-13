Kaman'da Manavgat yangınında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaman'da Manavgat yangınında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi

Kaman'da Manavgat yangınında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Ali Güneş - Haberler | Güncel

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için görev yapan itfaiye ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için görev yapan itfaiye ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolak, Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarından dönen itfaiye personeli Serdar Çiğdem ve Üçler Sarı'yı ziyaret etti.

Ekibe teşekkür belgesi takdim eden Çolak, "Ülkemiz son dönemlerde birçok doğal afet ile mücadele ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına 8 gün boyunca müdahale ederek, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olan personellerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Muslera Alex Teixeira Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaman'da Manavgat yangınında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:45:10. #1.14#

title