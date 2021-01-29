Kaman'da çiftçiler artan gübre fiyatlarından şikayetçi
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Kaman'da çiftçiler artan gübre fiyatlarından şikayetçi

29.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:44
Kaman'da çiftçiler artan gübre fiyatlarından şikayetçi

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, artan gübre fiyatlarının çiftçilerin üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, artan gübre fiyatlarının çiftçilerin üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Gökalp, yaptığı açıklamada, gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiyi zor durumda bıraktığını ifade ederek, artışa müdahale edilmesi gerektiğini aktardı.

Geçen yıla göre aşırı fiyat artışının üretimi de olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Gökalp, şunları kaydetti:

"2020 yılına göre üre fiyatları 1800 lira civarındayken bugün aynı üre Tarım Kredi Kooperatifi ve serbest piyasada 3 bin- 3 bin 100 lira gibi bir fiyata yükselmiştir. Nitrat gübre fiyatları geçen yıl 1300 lira civarındayken bu yıl gelen yüksek zamla 2 bin 400 lira olmuş durumda. Burada yüzde 80 zam yansıtılmış ve çiftçilerimiz bu konuda mağdur duruma düşmüştür. Bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu konuya müdahale etmesini ve fiyatların makul seviyeye indirmesini bekliyoruz."

Son dönemlerde yem fiyatlarında da artış olduğunu bildiren Gökalp, "Yem fiyatlarında da torba başına 15 lira gibi bir zam yapıldı. Yem fiyatlarına da müdahale edilmel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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