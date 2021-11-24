Kaman Belediyesi Öğretmenler Günü programı düzenledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kaman Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bir restorandaki yemekte, yaklaşık 120 emekli öğretmen bir araya gelerek hasret giderdi.

Belediye Başkanı Necati Çolak, burada yaptığı konuşmada, Kaman'a yapılan eğitim yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

Öğretmenlerin her zaman baş tacı olduğu vurgulayan Çolak, şöyle konuştu:

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükran ile anarken, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde hayırlı ömürler diliyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bizleri yetiştirip bu güne getiren sizlersiniz. Bu kutsal mesleğe ömrünü vermiş, siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan son derece mutlu olduk."

Emekli öğretmenler ise programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaman Belediyesine teşekkür etti.

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

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