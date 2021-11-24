Kaman Belediyesi Öğretmenler Günü programı düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaman Belediyesi Öğretmenler Günü programı düzenledi

AA / Ali Güneş - Haberler | Güncel
Kaman Belediyesi Öğretmenler Günü programı düzenledi

Kırşehir'de Kaman Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kaman Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bir restorandaki yemekte, yaklaşık 120 emekli öğretmen bir araya gelerek hasret giderdi.

Belediye Başkanı Necati Çolak, burada yaptığı konuşmada, Kaman'a yapılan eğitim yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

Öğretmenlerin her zaman baş tacı olduğu vurgulayan Çolak, şöyle konuştu:

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükran ile anarken, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde hayırlı ömürler diliyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bizleri yetiştirip bu güne getiren sizlersiniz. Bu kutsal mesleğe ömrünü vermiş, siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan son derece mutlu olduk."

Emekli öğretmenler ise programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaman Belediyesine teşekkür etti.

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: 'Bir yanım kırsal, bir yanım küresel'

'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: "Bir yanım kırsal, bir yanım küresel"

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title