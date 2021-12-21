Kaman Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı - Haberler
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Kaman Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı

Kaman Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı
AA / Ali Güneş - Haberler | Güncel

Kaman Belediyesi ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışma gerçekleştirdi.

Kaman Belediyesi ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışma gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ekiplerin ilçe merkezi ve mahallelerde çalışma yaptığı belirtildi.

Mahalle yollarında temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, yağış durumuna göre ekiplerin karla mücadeleye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için temizlik görevlilerinin okul önlerinde, kaldırımlarda ve kar biriken yerlerde temizlik çalışması yaptığı aktarıldı.

Kaman Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı

Kaman Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı

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AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

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