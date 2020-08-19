Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni - Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.
19.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:17
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu konuşma yaptı. (1)
Kaynak: AA