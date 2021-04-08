Kalust Şalcıoğlu kimdir? Kalust Şalcıoğlu kaç yaşında, nereli?
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Kalust Şalcıoğlu kimdir? Kalust Şalcıoğlu kaç yaşında, nereli?

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Kalust Şalcıoğlu kimdir? Kalust Şalcıoğlu kaç yaşında, nereli?

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı. Peki, Kalust Şalcıoğlu sağlık durumu nasıl? Kalust Şalcıoğlu kimdir? Kalust Şalcıoğlu kaç yaşında, nereli?

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı. Peki, Kalust Şalcıoğlu sağlık durumu nasıl? Kalust Şalcıoğlu kimdir? Kalust Şalcıoğlu kaç yaşında, nereli?

KALUST ŞALCIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca bir süre yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

KALUST ŞALCIOĞLU KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanınan oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı. Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu'nun gerçek mesleği inşaat mühendisliği. Oyuncunun sağlık durumu ağırlaşan Şalcıoğlu'nun tedavisine hastanede devam ediliyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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