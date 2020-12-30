Kalpte oluşan delik ilk kez uygulanan şemsiye yöntemiyle kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kalpte oluşan delik ilk kez uygulanan şemsiye yöntemiyle kapatıldı

30.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:37
Kalpte oluşan delik ilk kez uygulanan şemsiye yöntemiyle kapatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan 82 yaşındaki hastanın kalp kasında, Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan tetkiklerde, geçirdiği kriz nedeniyle yırtık meydana geldiği saptandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan 82 yaşındaki hastanın kalp kasında, Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan tetkiklerde, geçirdiği kriz nedeniyle yırtık meydana geldiği saptandı. Hasta, ameliyat riskinin de çok yüksek olması nedeniyle, şemsiye yöntemiyle ameliyatsız tedavi edildi.

Kalp krizi sonrası kalp kasında yırtık gelişmesinin son derece ölümcül olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, çok nadir rastlanan bu durumun, genellikle hastaneye geç başvurmaktan kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp kasında yırtılmanın daha çok, ileri yaştaki kadın hastalarda ve yüksek tansiyon hastalarında görüldüğünü kaydetti.

HASTALARIN HAYATI ERKEN VE DOĞRU MÜDAHALEYLE KURTULABİLİR

Prof. Dr. Hamza Duygu, gerekli müdahalenin yapılmadığı bu durumdaki hastaların tamamına yakınının kaybedildiğini ifade etti. Prof. Dr. Duygu, "Bu tür hastalar hastaneye daha çok şok tablosuyla ve tansiyon alınamayacak durumda getiriliyor. Erken tanı koyulamayıp, gerekli müdahalenin yapılmadığı hastalar genellikle bir hafta içinde kaybediliyor" değerlendirmesi yaptı.

Kalp kası yırtığının tedavisinin iki yöntemi bulunuyor. Açık kalp ameliyatı ile gerçekleştirilebilen operasyon, hasta, genel anestezi alamayacak durumda ise ameliyatsız şemsiye yöntemi ile de gerçekleştirilebiliyor.

Prof. Dr. Hamza Duygu, "Bu tip hastalarda, yeni kalp krizi geçirmiş olması nedeniyle kalp kası ve etrafındaki dokunun gevrek ve kırılgan olması nedeniyle ameliyat seçeneği son derece zordur. Dikişlerin tutması da problemli hale gelmektedir" ifadesini kullanıyor.

AMELİYATSIZ ŞEMSİYE YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR

Ameliyatsız şemsiye yönteminde, anjiyografik işlemle, hastanın göğüs kafesi açılmaksızın kasık atardamarından girilerek 14 mm'lik şemsiye şeklindeki bir cihazla kalp kasındaki delik kapatılıyor. Bu yöntemin avantajı, hastaya derin bir anestezi uygulanmasına gerek olmamasıdır. Hasta birkaç saat sonra kendine gelerek ayağa kalkabiliyor. İşlem sonrası hasta şok tablosundan derhal çıkarak bağlı olduğu kalp pompasından birkaç saat içinde ayrılabiliyor. Bu işlemde üç boyutlu yöntemlerle kalp görüntülemesi de son derece önemlidir. Bu tür işlemler ancak bu konuda deneyimli bir ekip ve teknik alt yapısı olan merkezlerde uygulanması gerektiğini söyleyen, Prof. Dr. Hamza Duygu "Aksi takdirde işlem sırasında ölümcül komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabilir" diyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Sakarya Kocaeli Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalpte oluşan delik ilk kez uygulanan şemsiye yöntemiyle kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:41:30. #1.15#
title