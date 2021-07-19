Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası bu hafta yok mu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?
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Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası bu hafta yok mu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası bu hafta yok mu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?
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Kalp Yarası bu hafta yok mu? Sorusu dizinin ATV yayın akışında bulunmayınca izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyince "Kalp Yarası neden yok?" sorusu merak edildi. Peki, Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası bu hafta yok mu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

ATv'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan Kalp Yarası dizisiyle ilgili olarak "Kalp Yarası dizisi bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. Kalp Yarası'nın yeni bölümüyle ilgili sosyal medyadan yanıt geldi. Peki, Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası bu hafta yok mu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

KALP YARASI BU HAFTA YOK MU?

Tomris Giritlioğlu'nun eserinden uyarlanan Kalp Yarası dizisinin yeni bölümlerine kısa bir ara verildi. Bayram nedeniyle birçok dizinin yeni bölümleri ertelendi, bunlardan biri de Kalp Yarası oldu. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu Kalp Yarası, 12 Temmuz Pazartesi günü üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Gerek kadrosu gerekse senaryosuyla sosyal medyaya da konu olan Kalp Yarası 4. bölümünün 26 Temmuz Pazartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

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Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası bu hafta yok mu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? - Haberler
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