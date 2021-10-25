Kalp Yarası hangi kanalda? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? - Haberler
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Kalp Yarası hangi kanalda? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

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Kalp Yarası hangi kanalda? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

Diziseverler Kalp Yarası hangi gün yayınlanıyor sorusunun yanıtını merak ediyor. Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsü anlatılıyor. Peki, Kalp Yarası hangi kanalda? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

Kalp Yarası hangi kanalda? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası dizisi yakında başlıyor. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı tanıtım filmi yayınlanır yayınlanmaz dikkat çekti. Peki, Kalp Yarası hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

Yıldız Hülya Bilban'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi Kalp Yarası, ATV ekranlarında yayınlanmaktadır..

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