Kalp Yarası Ayşe öldü mü, diziden mi çıkacak? Yağmur Tanrısevsin diziden ayrılıyor mu? Kalp Yarası yeni bölümde ne olacak, Ayşe ölecek mi? - Haberler
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Kalp Yarası Ayşe öldü mü, diziden mi çıkacak? Yağmur Tanrısevsin diziden ayrılıyor mu? Kalp Yarası yeni bölümde ne olacak, Ayşe ölecek mi?

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Kalp Yarası Ayşe öldü mü, diziden mi çıkacak? Yağmur Tanrısevsin diziden ayrılıyor mu? Kalp Yarası yeni bölümde ne olacak, Ayşe ölecek mi?

Kalp Yarası son yayınlanan fragmanında dizinin başrol karakteri Ayşe'ye araba çarpıyor. Ardından yere düşen Ayşe için izleyiciler ölecek mi, diziden mi çıkacak merak ediyor. Peki, Kalp Yarası Ayşe öldü mü, diziden mi çıkacak? Yağmur Tanrısevsin diziden ayrılıyor mu? Kalp Yarası Ayşe (Yağmur Tanrısevsin) ölecek mi, diziden çıkıyor mu? Kalp Yarası Ayşe Yılmaz Sancakzade öldü mü? İşte detaylar...

Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kalp Yarası Ayşe öldü mü, diziden mi çıkacak? Kalp Yarası Ayşe (Yağmur Tanrısevsin) ölecek mi, diziden çıkıyor mu? Yağmur Tanrısevsin diziden ayrılıyor mu?

Kalp Yarası her Pazartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Dizinin yayınlanan son fragmanında başrol karakterlerden olan Ayşe Yılmaz Sancakzade'ye araba çarpıyor ve yere düşüyor. Bunun ardından izleyiciler Ayşe ölecek mi merak etmişti. Konu hakkında resmi bir açıklama yer almamaktadır. Yeni bölümde Ayşe ölecek mi, iyileşecek mi hep birlikte öğrenmiş olacağız.

"Ben çok kötü bir şey yaptım!"

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

Kalp Yarası Ayşe öldü mü, diziden mi çıkacak? Yağmur Tanrısevsin diziden ayrılıyor mu? Kalp Yarası yeni bölümde ne olacak, Ayşe ölecek mi?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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Kalp Yarası, Dizi, Gündem, Magazin, Haber

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