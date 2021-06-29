Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ı yıkan ölüm haberi
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Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ı yıkan ölüm haberi

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ı yıkan ölüm haberi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. İşte detaylar...

Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla gündemde olan Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, ölüm haberini alır almaz dizi çekimleri için bulunduğu Antakya'dan İstanbul'a gelerek, dedesi için son vazifesini yerine getirdiği öğrenildi.

Diğer yandan Alkan'ın salgın nedeniyle görüşemediği dedesine daha yakın olmak için kısa süre önce dedesinin de evinin bulunduğu Bağdat Caddesi'nden ev aldığı ortaya çıktı.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dedesini toprağa verdiklerini açıkladı. Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" ifadelerini kullandı.

Gökhan Alkan bugüne kadar; Kocamım Ailesi, Yasak Elma, Kalp Atışı ve Herşey Yolunda Merkez gibi sevilen projelerde rol aldı.

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ı yıkan ölüm haberi
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ı yıkan ölüm haberi
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ı yıkan ölüm haberi

Kaynak: Snob Magazin

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti
Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti
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