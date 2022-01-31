Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 30. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

KALP YARASI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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