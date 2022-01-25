Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?
Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 29. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...
Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 29. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...
Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.
Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.
Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.
Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
KALP YARASI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha