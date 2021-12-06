Kalp Yarası 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı izle!

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI 24. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Henüz Kalp Yarası 24. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 23. bölümün sonunda 24. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KALP YARASI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede."

Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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