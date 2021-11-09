Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde ne olacak? Kalp Yarası konusu nedir?

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kalp Yarası dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kalp Yarası 20 fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 20 bölüm fragmanı izle!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların haber cisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.

KALP YARASI KONUSU NE??

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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