Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı kimdir, nereli? Kerim Çağlı neden öldü?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı, 2019 yılında İPAH hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin, dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirten başarılı bir isimdi.

Türk doktorları arasında pek çok başarısı bulunan Kerim Çağlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kerim Çağlı kimdir?

PROF DR KERİM ÇAĞLI KİMDİR?

EĞİTİMİ

2012-2016 Aralık, Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum.

ve Damar Cerrahisi Profesörü, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum. 2012-2016 Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği, Klinik Direktörlüğü ve Eğitim Sorumlusu, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Ankara.

, Ankara. 2008-2016 Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği,Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve AraştırmaHastanesi, Ankara.

2006, Kalp ve Damar Cerrahisi Doçentlik Ünvanı alınması.

2000, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Uzmanı, Haydarpaşa,İstanbul

1999-2006, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.

1994-1999, Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

1988-1994, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

ÖDÜLLER

2006 yılı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlilik Sınavı Birincisi

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

İDARİ GÖREVLER

2012-2016 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği-Kapak Çalışma Grubu Başkanlığı

2012, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Kalp veDamar Cerrahisi Komisyon Üyeliği

2009-2016 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kalp ve Damar Cerrahisi BilimselKomisyonÜyeliği

2007-2008, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şura Üyeliği

2006-2007, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sağlık Şura Üyeliği

2003-2005 ve 2005-2007 dönemleri Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara.

2004-2008, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Ankara.

PROF. DR. KERİM ÇAĞLI NEDEN ÖLDÜ?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Özel bir hastanede görevini sürdürdüğü esnada Covid-19'a yakalandı ve hayatını kaybetti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu izole oldu. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.