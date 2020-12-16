Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı kimdir, nereli? Kerim Çağlı neden öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı kimdir, nereli? Kerim Çağlı neden öldü?

16.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:35
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı kimdir, nereli? Kerim Çağlı neden öldü?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı, 2019 yılında İPAH hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin, dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirten başarılı bir isimdi.

Türk doktorları arasında pek çok başarısı bulunan Kerim Çağlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kerim Çağlı kimdir?

PROF DR KERİM ÇAĞLI KİMDİR?

EĞİTİMİ

  • 2012-2016 Aralık, Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum.
  • 2012-2016 Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği, Klinik Direktörlüğü ve Eğitim Sorumlusu, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
  • 2008-2016 Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği,Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve AraştırmaHastanesi, Ankara.
  • 2006, Kalp ve Damar Cerrahisi Doçentlik Ünvanı alınması.
  • 2000, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Uzmanı, Haydarpaşa,İstanbul
  • 1999-2006, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
  • 1994-1999, Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
  • 1988-1994, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

ÖDÜLLER

2006 yılı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlilik Sınavı Birincisi

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

İDARİ GÖREVLER

2012-2016 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği-Kapak Çalışma Grubu Başkanlığı

2012, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Kalp veDamar Cerrahisi Komisyon Üyeliği

2009-2016 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kalp ve Damar Cerrahisi BilimselKomisyonÜyeliği

2007-2008, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şura Üyeliği

2006-2007, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sağlık Şura Üyeliği

2003-2005 ve 2005-2007 dönemleri Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara.

2004-2008, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Ankara.

PROF. DR. KERİM ÇAĞLI NEDEN ÖLDÜ?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Özel bir hastanede görevini sürdürdüğü esnada Covid-19'a yakalandı ve hayatını kaybetti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu izole oldu. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

İlgili Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?
Mustafa Ender Taner kimdir? Prof. Dr. Mustafa Ender Taner neden öldü?
Mustafa Ender Taner kimdir? Prof. Dr. Mustafa Ender Taner neden öldü?
Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan İrem Derici Gülben Ergen Haluk Bilginer
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı kimdir, nereli? Kerim Çağlı neden öldü? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:42:03. #1.15#
title