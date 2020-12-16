Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Cumhur Toker kimdir, neden öldü?
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Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Cumhur Toker kimdir, neden öldü?

16.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:41
Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Cumhur Toker kimdir, neden öldü?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cumhur Toker, 9 Türk doktorunun hayatını kaybettiği gün de aramızdan ayrılan başarılı isimlerden biri oldu. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cumhur Toker kimdir, neden öldü?

Türk doktorları arasında pek çok başarısı bulunan Prof. Dr. Cumhur Toker hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kerim Çağlı kimdir?

PROF. DR. CUMHUR TOKER KİMDİR?

Başarılarıyla adından söz ettiren Cumhur Toker,Bursa'da işyeri hekimi olarak görevini sürdürdü. 82 yaşındaki Dr. Cumhur Toker, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meclis'te konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını vermişti. Bakan Koca, '225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum' diyerek açıkladığı sayıya bir isim daha eklendi.

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