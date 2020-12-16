Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Cumhur Toker kimdir, neden öldü?

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cumhur Toker, 9 Türk doktorunun hayatını kaybettiği gün de aramızdan ayrılan başarılı isimlerden biri oldu. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cumhur Toker kimdir, neden öldü?